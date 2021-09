Lezzi: “I partiti parlano di qualsiasi argomento tranne di una promessa che avevano fatto tutti cioè l’abbassamento della pressione fiscale”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

I partiti parlano di qualsiasi argomento tranne di una promessa che avevano fatto tutti cioè l’abbassamento della pressione fiscale. Forti delle parole di Draghi che aveva assicurato una riforma fiscale sostanziosa in modo che potesse concorrere alla crescita del Paese, avevano presentato proposte che valgono dai 40 ai 100 miliardi. Finalmente avevano l’uomo giusto, con i super poteri adeguati per raggiungere l’obiettivo di ridurre le tasse. E Draghi non si era sottratto dall’esaudire questo sogno definendo la rifoma fiscale la riforma delle riforme. La realtà però non è questa e, quindi, fuori il fisco dal dibattito pubblico o meglio si cambia registro.

Tradotto, sarà un passatempo per i partiti che faranno il loro show in Parlamento ma che partorirà un topolino in quanto soldi per abbassare le tasse non ce ne sono.

Non finisce qui la realtà che Draghi sta scrivendo. Dal 2023 partiranno i tagli per rientrare dal debito pubblico e, soprattutto, ci sarà la lotta all’evasione fiscale. Giusta, per carità, ci mancherebbe altro ma Draghi ha previsto che questa battaglia campale sarà attuata a carico delle partite Iva, circa 2.3 milioni quasi tutte piccole, che dovranno assicurare 4 miliardi nel 2023 e 12 miliardi a regime.