Di Giuseppe: “Per evitare fraintendimenti, non sono più iscritto al Movimento 5 Stelle”

Per evitare fraintendimenti, non sono più iscritto al Movimento 5 Stelle. Oggi è un progetto infestato da persone che non amano lo Stato, amano lo Status. Molti appassionati allo shopping romano, qualcuno bramoso di potere, pochissimi interessati al Paese.

Anche tu. Sì proprio tu. Tu, che leggendo, ti sentirai offeso e che sei pronto a condividere questo post in qualche improbabile chat, in fondo, in cuor tuo lo sai.

Giuseppe Conte presto si renderà conto di essere uno strumento nelle mani di molte persone inadeguate che strumentalizzano il suo «brand» per legittimarsi, accumulare potere o sperare in una rielezione.

Come ogni brand, quando tirerà meno, quando sarà meno popolare, verrà abbandonato. Occorre particolare attenzione nell’utilizzo della parola.

E credo che presto mi darà ragione

Qualcuno dirà che quelle persone, se sono inadeguate oggi, lo erano anche ieri. Ma non è così. C’è stata una distorsione, un errore storico, rispetto a quello che doveva essere il Movimento 5 Stelle.

L’obiettivo era quello di portare cittadini comuni in Parlamento, il luogo più rappresentativo del Paese. Un luogo che era oggettivamente infestato dalla partitocrazia. C’è stato poi un momento in cui il Movimento, guidato scientemente da Di Maio, ha deciso di rinunciare all’esercizio della rappresentanza e della pressione politica, per abbuffarsi di Ministeri, segreterie, palazzi, nomine, potere.

Seguitemi

Che un cittadino senza alcuna esperienza politica, amministrativa o professionale, possa rappresentare altri cittadini, con i medesimi problemi, con l’aiuto di professionisti e collaboratori che si occupano della parte legislativa, ci credo.

Anzi, ci credo moltissimo, perché il ruolo principale di tutte le forze politiche è quello di rappresentare categorie, settori, problemi, disuguaglianze.

Ma che quello stesso cittadino, senza alcun percorso, possa governare, entrando nel potere esecutivo del Paese, scontrandosi con la macchina dello Stato, piena di burocrati e massoni che strizzano l’occhio, è impossibile.

È evidente che quel cittadino verrà influenzato, direzionato, guidato dal primo burocrate di turno.

Parlamento e Governo sono due cose diverse

Al Governo bisognava far accomodare figure di esperienza, servitori dello Stato, persone come Gino Strada, che in Italia non mancano. Bisognava consentire la formazione di Governi, dominare accordi programmatici anche grazie al disinteresse verso la propria personale posizione. Bisognava indicare figure di livello a capo dei Ministeri e mantenere il potere del radicamento tra la gente, determinare le discussioni politiche nel Paese e imporre temi, forti della regola del consenso.

Guardate, alcuni mesi fa ho sofferto moltissimo.

Tutti sanno quanto amavo il Movimento 5 Stelle

Quanto ho dato. Quanti anni di gioventù dedicati a quel progetto.

Ma non sarò mai uno di quelli che, pur di sedersi nelle istituzioni, è disposto a tutto.

Avevo tutte le carte in regole per fare strada.

Lo sanno tutti e forse lo meritavo anche.

Telefonate di Ministri pure ne ho ricevute.

Ho scelto volontariamente di non prendere in giro i miei amici e le persone che mi stimano.

Sono sicuro che il futuro è dalla nostra parte.

Vedrete,

Ad maiora.



