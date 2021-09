Raggi: “Abbiamo consegnato le 6 liste che sostengono la mia ricandidatura”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina facebook:

In queste liste ci sono persone della società civile, cittadini, professionisti, lavoratori, professori universitari, avvocati, atleti e sportivi, rappresentanti delle associazioni che hanno deciso di sostenermi in questo percorso. Li ringrazio di cuore perché hanno lavorato senza sosta in questi giorni per la raccolta delle firme.

Dobbiamo proseguire sulla strada che abbiamo tracciato in questi anni per portare avanti il lavoro fatto. Non possiamo tornare indietro.