Green pass, Ceccanti (Pd): “La Lega ha votato contrario perché in commissione c’era Borghi che è un No Vax”

“Non so perché tutto questo sia accaduto, ma il punto è che lì ieri si è trovato Claudio Borghi a dover decidere l‘orientamento del gruppo, e lui da sempre è un No Vax che in alcune occasioni ha anche votato in dissenso rispetto al proprio gruppo”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24.it il deputato del Pd, Stefano Ceccanti in merito al voto contrario della Lega in Commissione sul Green Pass .

Ceccanti ha poi proseguito

“Il problema però è che non ci sia stato nessuno nella Lega che abbia preso le redini della situazione e che l’abbia smentito. È strano, perché francamente dubito che anche i ministri leghisti si riconoscano in un comportamento del genere”. L’esponente Dem. ha poi dichiarato: “Sappiamo bene che nella Lega esiste questa contraddizione interna che fin dall’inizio ha reso incerta anche la sua partecipazione al governo, però indipendentemente dal loro dibattito non possono scaricare queste divaricazioni interne sulla vita delle istituzioni, ma devono darsi una regola chiara e rispettarla.

Se ogni partito dovesse comportarsi in questo modo, cioè con i ministri che votano qualcosa nel CdM e poi ognuno che è libero di smentirli in parlamento, tenere in piedi un governo diventerebbe davvero difficile”. Ceccanti ha poi aggiunto: “Tra l’altro, tutto ciò per la Lega allontana ancora di più l’ipotesi di stringere una federazione con Forza Italia, che invece non condivide per niente questo tipo di posizioni sui vaccini e green pass”. Sulle parole di Salvini che aveva chiesto al governo di rendere gratuiti i tamponi anche per chi non vuole vaccinarsi, Ceccanti ha poi concluso: “Mi pare che il Tar del Lazio abbia detto proprio oggi che se una persona decide di non vaccinarsi e di ricorrere solo ai tamponi, allora è legittimo che i costi del test ricadano su chi ha fatto questa scelta”

LINK ALL’ARTICOLO

Fonte: inews24