Roma: un murale con una bimba afghana che sfugge ai talebani

Una bambina si arrampica su una corda, che alla base ha un cappio, per sfuggire a un talebano. E la scritta ‘Help afghan people’. I colori sono quelli della bandiera degli Stati Uniti. È la nuova opera di Harry Greb dedicata all’emergenza in Afghanistan. Il murale si trova in via dei Genovesi, a Trastevere, e si intitola ‘Last minute‘.

Fonte: agenzia dire





var url195455 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=195455”;

var snippet195455 = httpGetSync(url195455);

document.write(snippet195455);