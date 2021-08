Firenze, da dicembre obbligo di casco sui monopattini

Casco obbligatorio, anche per i maggiorenni. Firenze ci riprova e sui monopattini torna alla carica: dopo che il Tar ha bocciato il primo tentativo, il sindaco Dario Nardella lancia una nuova ordinanza. E visto che lo scorso febbraio i giudici, tra i rilievi, hanno contestato la firma del sindaco sull’atto, stavolta la misura l’ha autografata l’autorità tecnica e non politica, ovvero il direttore generale del Comune, Giacomo Parenti.

La sostanza tuttavia è la stessa

L’obbligo del casco, anche se la regola entrerà in vigore solo dal primo dicembre. Palazzo Vecchio, in pratica, fa partire un conto alla rovescia lungo 90 giorni per dar tempo di adeguarsi ai privati e alle compagnie di sharing, le stesse che hanno già impugnato il provvedimento ‘pioniere’. “Il monopattino – spiega Nardella – è un mezzo di trasporto, non un giocattolo. La nostra filosofia è tenere insieme regole e incentivi per diffondere una cultura della responsabilità e della sicurezza”. E sottolinea: “Facendo questo non vogliamo demonizzazione il monopattino, che anzi è buon esempio di mobilità sostenibile“, capace di ridurre l’inquinamento e di spostare le persone senza affollare i mezzi pubblici nell’epoca Covid.

Fonte: agenzia dire



var url195442 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=195442”;

var snippet195442 = httpGetSync(url195442);

document.write(snippet195442);