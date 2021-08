Viterbo, Fiera di Santa Rosa: annullata anche questa edizione

Fiera di Santa Rosa del 4 settembre, annullata anche l’edizione 2021. Sia quella tradizionale per le vie del centro storico, sia quella ipotizzata al Poggino. Lo ha ufficializzato il sindaco Giovanni Maria Arena a conclusione dell’incontro avuto questa mattina con i dirigenti comunali dei settori sviluppo economico, lavori pubblici, polizia locale e ambiente a cui aveva chiesto un sopralluogo in via dell’Industria, nell’area che avrebbe dovuto ospitare la fiera il prossimo 4 settembre.

Già nei giorni scorsi avevo firmato l’ordinanza

“Già nei giorni scorsi avevo firmato l’ordinanza per annullare la fiera nel centro storico (n. 51 del 23/8/2021). Oggi, a seguito di quanto emerso dalla riunione, mi vedo costretto a mettere da parte anche la soluzione alternativa individuata al Poggino. Una soluzione ritenuta valida sia per quanto riguarda la collocazione dei circa 330 operatori commerciali, sia la gestione del flusso degli utenti, sia il rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie anti Covid. Si sarebbero però resi necessari e indispensabili una serie di interventi, per un costo compreso tra i 40 e i 50mila euro.

Costi di adeguamento per l’organizzazione dell’evento. Parliamo di numerazione dei posteggi, del livellamento delle parti non asfaltate, della revisione della viabilità e dei parcheggi, della cartellonistica informativa, della redazione del piano di emergenza, comprensivo di spese per gli impianti di sicurezza pubblica e sanitaria e molto altro. Tutti avremmo preferito la tradizionale fiera nel centro storico – continua Arena -.

Ma sarebbe stato impossibile controllare

Ma sarebbe stato impossibile controllare e gestire in sicurezza l’accesso e la permanenza delle tante persone nelle tante vie del centro interessate dalla fiera, garantire il contingentamento del numero totale di utenti che contemporaneamente sarebbero stati presenti all’interno dell’area fieristica. Ancor di più considerando che quest’anno il 4 settembre sarà di sabato. Oggettivamente non ci sono le condizioni per far svolgere la fiera di Santa Rosa – ha aggiunto e concluso il sindaco Arena -. Purtroppo dovremo rinunciarci anche quest’anno”.