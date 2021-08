Raggi: “Sul sito di Roma Capitale informazioni utili per affrontare questo caldo eccezionale”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

A Roma fino a domenica è prevista un’ondata di caldo eccezionale. Il bollettino del Ministero della Salute parla di livello 3, il più alto. Per questo la Protezione Civile di Roma Capitale, già da qualche giorno, è a lavoro sul territorio per aiutare i cittadini, soprattutto le persone più fragili. Faccio un appello a tutti: se possibile, evitiamo di uscire nelle ore più calde. Il Ministero della Salute ha dato alcune indicazioni utili: proteggersi dal sole, bere molta acqua, mangiare frutta e verdura, indossare abiti e cappelli leggeri di colore chiaro all’aperto, e seguire scrupolosamente le indicazioni degli esperti.

La Protezione Civile di Roma Capitale ha attivato punti di distribuzione dell’acqua in tutta la città, soprattutto nei luoghi più frequentati e nelle stazioni di Roma, anche grazie al supporto della Polizia Locale. Così come è stato implementato il personale nei centri vaccinali.

Ricordo che anche quest’anno Roma Capitale ha predisposto un Piano Caldo che assicura servizi e assistenza ai soggetti più fragili come persone senza dimora. Abbiamo inoltre predisposto numerose attività per i più anziani come attività ricreative, culturali, sportive, anche all’aperto, tra mare, piscina, circoli di lettura, laboratori, corsi e momenti di socialità ricreativa.

Sul sito di Roma Capitale potete trovare molte informazioni utili e raccomandazioni da seguire per affrontare questo caldo eccezionale.

Seguitele!