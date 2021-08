Energie per Fiumicino: “Reddito di cittadinanza? Diventi un supporto per la comunità”

Negli ultimi giorni il Reddito di Cittadinanza è entrato di nuovo nella discussione politica Nazionale, dividendo, come consuetudine, i partiti tra favorevoli e contrari a questa misura di sostegno economico dei redditi familiari.

Non ci preme entrare in sterili polemiche e quindi lasciamo il dibattito alle forze politiche Nazionali, ma vorremmo comunque evidenziare un aspetto molto importante e molto poco pubblicizzato ed evidenziato.

Non tutti sanno infatti che chi percepisce il Reddito di Cittadinanza dovrebbe svolgere alcune ore di lavoro settimanali per il proprio Comune di residenza (lavori socialmente utili). Nella sostanza il Comune dovrebbe elaborare quelli che tecnicamente vengono definiti dalla Legge con il nome di PUC (Progetti di Utilità Collettiva) all’interno dei quali segnalare di che tipo di lavori ha necessità e, su queste basi, individuare le persone adatte tra quelli che, come detto, percepiscono il Reddito.

Tutto questo a costo zero per l’Amministrazione, poiché le coperture assicurative sono già coperte dall’intervento dell’INAIL.

Ovviamente non si tratta di lavori che richiedono una elevata specializzazione, ma di quelli che possiamo tranquillamente definire “lavoretti”.

Infatti, come si può tranquillamente notare, informandosi con altri Comuni (alcuni limitrofi al territorio di Fiumicino, dove questi PUC sono già operativi, i percettori del Reddito di Cittadinanza sono stati utilizzati per ripristinare la segnaletica verticale caduta o deformata, per lo sfalcio dell’erba lungo le strade o nei parchi pubblici, per ritinteggiare ringhiere, ecc. con evidente soddisfazione della cittadinanza, un miglioramento della qualità dell’arredo urbano, un miglioramento della pulizia delle strade e, per ultimo ma non per importanza, anche un miglioramento della qualità della vita di questi lavoratori che hanno smesso di essere considerati solo un peso per la collettività.

Considerato che, nonostante l’impegno dell’Amministrazione, l’arredo urbano rimane uno dei problemi più sentiti da parte dei Cittadini, possiamo facilmente immaginare gli enormi vantaggi che potremmo ottenere dall’utilizzo di questo piccolo ‘’esercito’’ armato di decespugliatori, cacciaviti e pennelli.

Purtroppo, su alcuni temi, continuiamo ad essere in ritardo rispetto al resto del territorio nazionale, spendendo risorse che potrebbero essere diversamente gestite.

Facciamo quindi appello al Sindaco del Comune di Fiumicino ed all’Assessore ai Servizi Sociali ed a tutti i Consiglieri affinché si attivino al più presto per stilare quanti più Progetti di Utilità Collettiva possibile coinvolgendo il maggior numero di persone per rendere il nostro territorio sempre più vivibile e accogliente.

Firmato: Orazio Azzolini, Presidente Energie per Fiumicino