Pregliasco: “Green pass: un’alternativa sarebbe l’obbligo vaccinale”

“La soluzione ai dubbi sul green pass obbligatorio dubbi è la vaccinazione obbligatoria, anche se sarebbe una scelta politica importante. Ma il vaccino funziona e quanto più ci vacciniamo, più abbiamo la possibilità di lavorare e tornare alla normalità. In Italia è previsto l’obbligo vaccinale e anche adesso i bambini, per poter andare a scuola, devono presentare la vaccinazione. Come ho detto, si tratta di una scelta politica e il green pass mi sembra un elemento che oggettivamente serve a facilitare la vaccinazione, perché spinge i più “pigri” a convincersi a prenotare e saranno in tanti”.

Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, virologo e docente dell’Università di Milano, ai microfoni di iNews24 si dice d’accordo con l’obbligo vaccinale e spiega i dubbi sui contagi all’aperto: “Gli elementi che stanno alla base hanno una scientificità anche se non c’è un manuale esatto. All’aperto il rischio c’è, ma è inferiore. Al chiuso invece aumenta e la vaccinazione è un elemento che facilita e rassicura anche se non è uno scudo al 100%. Quindi quello che si vuole ottenere è un fatto statistico: in un contesto di maggior rischio, se sono tutti vaccinati, sarà più facile ridurre i contagi”.

Sull’isolamento dei positivi asintomatici e vaccinati

“Per ora è necessario essere stringenti anche in questo. È chiaro che nel momento in cui ci saranno molti più vaccinati si potrà correre il rischio di non dare l’isolamento fiduciario ai positivi vaccinati. Al momento sappiamo che, soprattutto nei primi giorni, sono comunque contagiosi”.

Pregliasco spiega anche le caratteristiche di Novavax, il nuovo vaccino per il quale la Commissione europea ha firmato un accordo di 200 milioni di dosi, dopo il via libera dell’Ema: Novavax è un vaccino a subunità proteica, più convenzionale. Utilizza anche una sostanza adiuvante ed è prodotto usando un baculovirus che produce le proteine Spike (del Sars-CoV-2 ndr.)”.

Questo vaccino è diverso dagli altri, perché “ha un meccanismo diverso. Nel caso di Novavax, si fa produrre un baculovirus in laboratorio, a cui viene immessa anche la proteina Spike che viene prodotta e purificata. Si inocula quindi, un pezzo di virus che non può infettare. La risposta immunitaria a sua volta crea anticorpi lo distrugge, fino ad eliminarlo. Novavax segue la stessa modalità dell’epatite B”.

