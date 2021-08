Raggi: “In questi cinque anni abbiamo dato a Roma conti in ordine e bilanci approvati in tempo”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

In questi cinque anni abbiamo dato a Roma conti in ordine e bilanci approvati in tempo, basi necessarie per far ripartire la macchina amministrativa e ricostruire dal punto di vista economico- finanziario l’immagine di una città al passo con le grandi capitali europee. Grazie a questo lavoro e all’accantonamento di risorse utili per far fronte alle difficoltà, abbiamo aumentato a 2 miliardi di euro gli investimenti in nuove opere pubbliche per sostenere il rilancio dell’economia cittadina.

Ci credevamo e siamo riusciti a farlo: anche l’agenzia di rating Standard and Poor’s ha riconosciuto il lavoro fatto per la solidità del bilancio migliorando il giudizio sull’outlook di Roma Capitale.