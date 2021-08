Milano, a bando due spazi per la distribuzione di cibo e pasti a chi ne ha bisogno

Sviluppo sostenibile e contrasto alla povertà alimentare, nell’ottica di un rafforzamento delle risposte pubbliche e del privato sociale alle fasce di cittadini più deboli: questi gli obiettivi della delibera di indirizzo per mettere a bando la gestione di due spazi di proprietà comunale, uno in via Aldini 72 e l’altro in viale Monza 335.

Riconferma

Per quest’ultimo, che ha una superficie di circa 330 metri quadrati, si tratta di una riconferma di destinazione d’uso: già nel 2009, infatti, era stato stipulato un contratto di concessione con la Fondazione Pane Quotidiano Onlus, nata proprio per gestire le eccedenze del sistema alimentare e distribuire generi di prima necessità alle fasce più povere della popolazione. Il contratto è ormai arrivato a naturale scadenza, e l’Amministrazione conferma l’interesse a mantenere nel quartiere la presenza di attività di aiuto alimentare e sussidiarietà sociale impegnando il prossimo gestore ad un intervento di ristrutturazione dell’immobile e ad una riqualificazione delle aree esterne.



var url191349 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=191349”;

var snippet191349 = httpGetSync(url191349);

document.write(snippet191349);