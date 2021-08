Firenze, lavori di rinnovo dell’autostrada dell’acqua

Dal 9 all’11 agosto snodo cruciale nei lavori con effetto sull’approvvigionamento dell’acqua in alcune zone della città

Per consentire le operazioni di collegamento tra le nuove condotte e la rete preesistente, della nuova Autostrada dell’Acqua, verrà messa fuori servizio il tratto di condotta che corre su viale Matteotti (angolo via Lamarmora) e su viale Lavagnini, dalle ore 24 di lunedì 9 agosto alla mattina di mercoledì 11 agosto.

Ci saranno pertanto, abbassamenti di pressione che potranno portare a mancanze d’acqua durante le ore di maggiore consumo, in particolare nelle abitazioni poste ai piani alti e/o prive di autoclave

L’impatto dei lavori avranno un effetto diverso nelle diverse zone della città

Sodo: Acqua solo al piano stradale per tutta la giornata del 10 agosto.

Rifredi, Novoli, Cascine: Forti abbassamenti di pressione e mancanze di acqua nelle ore di maggiore consumo del 10 agosto (6-8, 12.30-14, 19-21)

Firenze centro: Abbassamenti di pressione e mancanze di acqua nelle ore di maggiore consumo del 10 agosto (6-8, 12.30-14, 19-21)

Cure Alte, Careggi-Massoni, Serpiolle, Trespiano: Abbassamenti di pressione e mancanze di acqua nelle ore serali del 10 agosto.

Stadio, Marignolle: Abbassamenti di pressione e mancanze di acqua nelle ore di punta del 10 agosto.

Isolotto-Canova, Peretola, Ugnano: Abbassamenti di pressione nelle ore di punta del 10 agosto.

Mattina 11 agosto

I lavori si concluderanno nelle prime ore della mattina del 11 agosto, ma il ritorno alla normalità avverrà nelle ore successive con gradualità.

La rimessa in esercizio del tratto di Autostrada dell’Acqua potrà comportare il verificarsi di fenomeni di temporaneo intorbidamento dell’acqua.

Oltre al potenziamento di Mantignano, per ridurre i disagi della popolazione, saranno collocate autobotti sul territorio

Nelle stesse giornate è attivo H24 il numero verde 800314314.

Inoltre Publiacqua garantirà, dalla propria pagina Facebook in quei giorni, un risposta alle segnalazioni dei cittadini dalle ore 21 alle 24 del 9 agosto, delle ore 6 alle ore 24 del 10 agosto e dalle 6 fino al ritorno alla normalità dell’ 11 agosto





