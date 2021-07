Passoscuro, Calicchio: “Servizio tpl sospeso: interlocuzione con Cotral in corso”

“Il mio assessorato e i relativi uffici hanno interloquito con Cotral affinché si risolva l’annosa problematica del passaggio del mezzo nel centro abitato di Passoscuro”. Lo dichiara l’assessore al Tpl Paolo Calicchio riguardo la sospensione del trasporto regionale a Passoscuro.

“La società di trasporti si dichiara disponibile al ripristino della linea, ma va risolta la questione della viabilità delle strade del centro della località – aggiunge l’assessore – .

La stessa viabilità dovrà essere facilitata per i mezzi per consentire le manovre nel centro abitato, oggi quasi impossibili”.

“Cotral ha sospeso il servizio senza preavviso – aggiunge la consigliera Paola Magionesi – e questo ha creato molti disagi ai cittadini. Certo, il problema esiste e va risolto con la buona volontà di tutte e tutti. Per questo, oltre all’interessamento dell’assessore Calicchio, è necessario che chi utilizza l’automobile a Passoscuro rispetti le regole e la parcheggi in modo che non crei intralcio al passaggio dei mezzi pubblici”.