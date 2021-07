Lezzi: “La strategia del governo Draghi è ben collaudata e di successo”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Arriva, quindi, la famigerata “proposta di mediazione” che in nome della “responsabilità”, “cultura di governo” e altri giochi semantici, diventa la proposta vincente per tutti. Nessuno ricorda più i punti di partenza dei partiti che avevano sollevato le obiezioni. Vengono accantonati valori, principi e promesse elettorali per abbracciare convintamente la nuova proposta che sarà propagandata ad arte ovunque senza che nessuno possa più proferir parola.

È successo così con il decreto Semplificazioni. Rumors di malumori, minacce di non voto per poi approdare a un placido Sì a un decreto che, come ha detto in Aula il senatore Pagano di Forza Italia, risponde finalmente ai desiderata che la destra non era riuscita ad ottenere durante i governi Conte. Non solo, anche il senatore Briziarelli della Lega plaude al decreto che, era ora, consente di bruciare qualsiasi rifiuto in qualsiasi impianto. Non era stato possibile ottenere tanto in precedenza.

Ora tocca alla riforma Cartabia. Aggiungiamoci qualche reato da escludere in cambio dell’impianto che deve restare tale e quale e il gioco è fatto. Tutti contenti e tutti vincenti. Ma la vera vittoria resta nelle mani di Berlusconi e sodali non certo in quelle dei cittadini che avevano votato una forza proprio per interrompere la spirale di leggi dannose.