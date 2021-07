Raggi: “Roma dimostra ancora una volta un grande spirito solidale”

Così la prima cittadina di Roma sulla sua pagina Facebook:

La produzione totale, infatti, è stimata in 12 tonnellate di pasta, 4 tonnellate di bulgur e circa 2 tonnellate di farina.

Un bel circolo virtuoso che contribuisce al sostegno e al supporto dei più fragili. Per questo ringrazio tutti coloro che ogni giorno si impegnano per rendere possibile tutto questo. Roma dimostra ancora una volta il grande spirito solidale che ha caratterizzato la nostra comunità durante l’emergenza.