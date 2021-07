Raggi: “Prosegue il nostro piano Sanpietrini”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Prosegue il nostro piano Sanpietrini. Sono partiti i lavori di riqualificazione di via Nazionale, una delle strade più conosciute del centro di Roma.

Nei mesi scorsi abbiamo sfruttato il poco traffico dovuto al lockdown per rendere più belle e sicure piazza Venezia e via IV Novembre. Ora sono davvero uno spettacolo. Se non ci siete ancora passati fatelo presto e vedrete la differenza.

Via XXIV Maggio

Il cantiere in via Nazionale è iniziato all’angolo con via XXIV Maggio: i sanpietrini verranno rimossi, conservati con cura e riposizionati solo ai lati della carreggiata e su altre strade previste nel Piano Sanpietrini.

Con l’arrivo dell’asfalto, come già fatto in via IV Novembre, la strada sarà più sicura per le tante persone che la percorrono in auto e soprattutto scooter e moto. Realizzeremo anche una nuova pista ciclabile per dare a chi vuole una reale alternativa sostenibile rispetto all’auto privata.



