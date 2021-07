Omicidio Voghera, Fedeli (PD): “Salvini non considera le persone di colore uguali alle altre”

“Quello relativo alla legittima difesa e al diritto ad essere armati è un dibattito che Salvini aveva avviato già quando era ministro dell’Interno. È ovvio che tutti dobbiamo sentirci sicuri, ma questa è la tipica cultura di chi, anziché affidarsi alle istituzioni e alla prevenzione, preferisce il ‘fai da te’ modello Far West”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24.it la senatrice del Pd, Valeria Fedeli, ha poi proseguito: “Questo modo di pensare è molto grave e tragedie del genere sono figlie di questa cultura. C’è un altro problema, ovvero che Salvini non considera le persone di colore uguali alle altre, anzi, evidentemente proprio non le considera persone, altrimenti non avrebbe detto quelle cose e non avrebbe fatto l’elenco di tutto quello che era capitato in vita alla vittima, elementi che tra l’altro non c’entravano assolutamente nulla con il fatto in sé”.

Fedeli ha successivamente dichiarato

“Io credo che girare con le armi sia sempre una cosa negativa, a maggior ragione quando sei un rappresentante delle istituzioni. Personalmente non mi piace intervenire su dinamiche che ancora non sono state accertate, ma il punto è che non è possibile che invece, nella politica, ci sia già chi dichiara che si è trattato di legittima difesa. Sulle parole di Salvini che aveva parlato dei precedenti penali della vittima, Fedeli ha poi commentato: “Certo, come se fosse normale correre il rischio di essere ucciso solo perché una persona ha commesso qualche reato. Ma stiamo scherzando? La vittima aveva già affrontato i suoi processi e scontato le sue condanne e questo modo di fare è sintomo di un disprezzo enorme per la vita delle persone”.

Fedeli ha poi proseguito

“Anche il racconto che Salvini fa sull’uso e la diffusione delle armi è qualcosa di inaccettabile. Per lui sono sempre degli strumenti di difesa, ma questo è un messaggio molto grave perché fa passare l’idea che andare in giro armati rappresenti davvero una modalità per garantire la legittima difesa e la sicurezza delle persone”. Fedeli ha poi concluso: “Io rimango convinta che, al di là della tragedia che ci ha colpito e di come si svilupperanno le indagini, il problema sia a monte. Quale logica può esserci dietro il titolare di una carica istituzionale che gira per la sua città armato?”

