Riforma Cartabia, Lezzi: “Chi approverà questa legge sarà complice di un disastro”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho, durante un’audizione in Parlamento, è stato durissimo contro la riforma Cartabia: “Salterà il 50% dei processi. Conseguenze sulla democrazia e sulla sicurezza in Italia”.

Fermatevi con questo scempio e smettetela di dare colpa all’Europa che non ci ha mai chiesto di polverizzare i processi. Chi vuole davvero questa legge non deve essere accontentato.

Chi approverà questa legge sarà complice di un disastro. Non ci sarà alcuna giustificazione che potrà sollevare dalle responsabilità.