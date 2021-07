Vaccinazioni coronavirus, un camper per Fiumicino, Fregene e Palidoro

“Domani, 17 luglio, dalle ore 9 iniziano le attività di vaccinazione da parte della Asl che saranno effettuate per tutta la prossima settimana in un mezzo dedicato situato a Piazzale Molinari (ex Mediterraneo) messo a disposizione dalla Misericordia”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Il personale della Asl, con l’ausilio dei volontari della Misericordia, garantirà la somministrazione – spiega – del vaccino Johnson & Johnson in unica dose per tutti coloro, dai 18 anni in su, che siano residenti del Comune o che prestino lavoro presso le nostre attività produttive. Dopo una settimana a Piazzale Molinari il camper per le vaccinazioni si trasferirà per quattro giorni a Fregene presso il punto di primo soccorso e successivamente, per altri quattro giorni, presso la nuova Casa della Salute di Palidoro”.

“Ringrazio – conclude – la Regione, la Asl per aver scelto ancora una volta il territorio del Comune di Fiumicino per portare avanti la campagna vaccinale, e la Misericordia che ha messo a disposizione il mezzo e i volontari. Ricordo che anche la Croce Rossa con i propri volontari sta facendo un grandissimo lavoro presso l’hub in aeroporto che continua a funzionare”.