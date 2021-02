Regione Lazio, D’Amato: “Vaccinati 100mila over 80”

L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato comunica i dati delle vaccinazioni avvenute nella Regione

“Raggiunta la quota delle 100 mila vaccinazioni rivolte agli over 80 nel Lazio che rappresenta il 30% dei vaccinati over 80 dell’intero Paese e sono già oltre 10 mila le vaccinazioni effettuate per le Forze dell’Ordine. Per noi è prioritario mettere in sicurezza gli anziani più esposti alle complicanze del Covid.

Procede anche la campagna vaccinale rivolta al personale scolastico e sono oltre 85 mila le prenotazioni effettuate. Presto partiranno le prenotazioni per le fasce di età 79, 78 e 77 anni. Sono preoccupato dell’incertezza sugli arrivi e le forniture dei vaccini, in particolar modo Astrazeneca e anche Moderna.

Questo non ci aiuta in un momento in cui viaggiamo stabilmente sulle 12 mila somministrazioni al giorno e possiamo agevolmente andare a 35 mila”.