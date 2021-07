Scanzi: “Renzi è straordinario. Davvero straordinario”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Non fa in tempo a pubblicizzare il suo nuovo libro, ed io non faccio in tempo a organizzare una diretta su di lui rilanciando il mio Demolition Man, che prima lo contestano a Napoli e poi si ritrova pure indagato.

Un genio vero

Nello specifico: Matteo Renzi e il suo manager Lucio Presta sono indagati a Roma per finanziamento illecito. Lo ha scoperto il quotidiano Domani. I magistrati stanno analizzando i rapporti economici l’ex premier e il manager, indagato anche per false fatture. Una settimana fa gli uomini della Guardia di Finanza hanno perquisito la sede della Arcobaleno tre, la società di cui è proprietario con il 15 per cento delle quote Niccolò Presta, figlio di Lucio e anche lui indagato. Le fiamme gialle hanno acquisito pure il contratto dell’ormai mitologico documentario “Firenze secondo me”.

Renzi non è uomo, bensì leggenda

Ovviamente, per me, è innocente (come Presta e suo figlio). Altrettanto ovviamente mi aspetto che i suoi fedelissimi, che chiedono la fucilazione mediatica per gente mai indagata e men che meno accusata di qualsivoglia reato, chiedano ora coerentemente a Renzi di abbandonare la politica. O quantomeno di non farsi vedere per un bel pezzo.

Boschi, Nobili, Anzaldi e derivati: battete un colpo. Contiamo su di voi e sulla vostra arcinota onestà intellettuale. Daje Matte’, daje ragazzi. È un mondo bellissimo!

