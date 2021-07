Dai primi cellulari alla realtà aumentata, il gioco online a caccia di futuro

Continua la scalata dell’intrattenimento digitale, un mondo che ha saputo cambiare pelle e innovarsi costantemente.

Se c’è un oggetto che più di altri rappresenta l’ingresso della tecnologia nelle nostre vite e dimostra come questa sia cambiata, senza dubbio è il cellulare. Anzi, chiamiamolo con il nome che la tecnologia ha imposto: lo smartphone.

Una vita dentro uno smartphone

Piccolo, pratico, funzionale, sempre in tasca o sempre in mano, sui mezzi pubblici come a piedi, a casa e in ufficio. Lo usiamo per lavorare e per chattare, per capire dov’è il ristorante per la cena e per compare il regalo di compleanno. Insomma gli smartphone sono entrati nelle nostre vite e ormai tutti dobbiamo averne uno. Senza di essi, infatti, ci sentiamo persi.

E se la nostra vita è sempre connessa, una conseguenza si deve trovare ovviamente anche nell’economia. Basti pensare a come è cambiato il settore dell’intrattenimento digitale che partendo da una considerazione statistica, ovvero che oggi quasi 6 miliardi di persone nel mondo hanno uno smartphone, ha deciso di cambiare pelle e cavalcare l’onda. Stessa cosa ha fatto il gambling online, grazie a piattaforme per le scommesse, casinò virtuali e app all’avanguardia.

È con l’accessibilità che il gioco online ha raggiunto il suo apice di sviluppo. Una scalata iniziata ormai diciassette anni fa, precisamente nel 2003 quando ha fatto la sua comparsa sulla scena la rete 3G, e continuata poi quattro anni dopo, nel 2007, quando sono entrati nel mercato i veri cellulari di nuova generazione, quelli che permettevano insomma di collegarsi a internet in ogni momento e in ogni luogo. L’ultima tappa di questo lento ma inesorabile cammino è stata la pandemia: con tutto il settore fisico chiuso e con i casinò terrestri con la saracinesca abbassata, gli appassionati si sono riversati nel mondo online.

E non si tratta quindi di un cambiamento momentaneo, destinato a scomparire quando i centri scommesse o i casinò riapriranno. No, la rivoluzione è sempre un procedimento irreversibile. E lo diventerà sempre di più attraverso le nuove generazioni, ovviamente legate ai dispositivi portatili.

Dietro l’esplosione del gioco online, poi, ci sono anche altre motivazioni: offerte personalizzate agli utenti come i free spins senza deposito, interfacce user friendly, utilizzo della tecnologia HTML5, grafiche e suoni all’avanguardia. E tutto questo non può che crescere ancora: il 5G infatti sta arrivando a grandi falcate e porterà nuove novità per il settore dell’intrattenimento online. Provate a pensare un attimo alla realtà aumentata. Sarà questo il prossimo tassello di una scalata ormai inarrestabile.