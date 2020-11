Chi è l’ ADM – AAMS e come tutela i players italiani

Chi gioca online o chi comunque utilizza il web spesso avrà di certo letto qui e là la sigla AAMS o ADM in riferimento alla sicurezza dei giochi. Anche se tanti sanno quindi a grandi linee di che cosa si occupa questo ente, solo pochi sanno di fatto quali siano i suoi incarichi importanti. La sigla AAMS sta per Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed è stata sostituita nel 2012 da ADM, cioè Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In ogni caso questo ente è, assieme all’agenzia del demanio e all’agenzia delle entrate, un’agenzia fiscale italiana sotto controllo del Ministero delle Finanze e dell’Economia. Esso, istituito nel 1999, ha tanti, diversi, importanti compiti da svolgere fra cui spicca di certo la regolarizzazione del settore dei giochi pubblici e la lotta costante al gioco illegale.

I giochi che sottostanno all’occhio vigile dell’ADM sono tutti i giochi da casinò, quelli numerici, o a base sportiva o ippica, le slot machine, le lotterie, i bingo, i giochi di carte e simili. Da quando questi giochi sono planati sul web, l’ente si occupa anche del controllo di questi giochi online a tutela dei players da remoto.

Come l’ADM tutela i players italiani

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli controlla e vigila che i giochi siano regolari per contrastare ogni qualsivoglia truffa o tentativo d’illegalità. L’utente sul sito del Ministero ha la possibilità di chiedere assistenza o di verificare egli stesso, tramite form, se un nominativo di un’eventuale società del settore fa parte delle aziende iscritte al Ries, cioè se è regolare e sotto controllo governativo. L’ADM tutela il player da truffe e da aziende poco serie, assicurandosi che i giochi rispettino quanto stabilito dalla legge e che in caso di vincita eroghino il denaro dovuto e nei tempi prestabiliti.

L’Agenzia tutela anche il player da sé stesso, nel senso che regolarizza il massimo importo delle giocate per ogni tipo di gioco e il tetto massimo di giocate su quel portale, in modo da fare la propria parte nell’evitare la dipendenza del giocatore. Questi sono i compiti che più spiccano ovviamente dell’ADM, ma ce ne sono anche tanti altri: maggiori informazioni qui.

I siti web ADM – AAMS: riconoscerli per tutelarsi

Un sito web sotto controllo dell’ADM-AAMS si distingue perché nella home page riporta il simbolo dell’ente governativo e il numero della licenza. Questo numero corrisponde sul sito del Ministero al nominativo dell’azienda titolare del portale. Questo controllo incrociato è di certo da fare ogni qualvolta si sceglie di giocare su un sito di casinò, perché vuol dire poter giocare in sicurezza e in tranquillità, di certo il primo passo per divertirsi veramente.

Sul sito dell’Agenzia delle dogane ci sono a disposizione degli utenti, nella sezione Giochi, tutte le informazioni importanti inerenti al settore dell’intrattenimento ludico sul web. Si possono trovare i numeri statistici relativi alle possibilità di vincita per ogni gioco, per esempio, cosicché il player conosca davvero quali sono le sue probabilità di vincere.

Per ogni tipologia di gioco vengono spiegate le modalità ed i regolamenti, le descrizioni dei giochi e dettagli sul tipo di assistenza che si dovrebbe ricevere dai vari operatori. Sempre su tale portale c’è ogni eventuale decreto normativo uscito relativo al mondo dei giochi.