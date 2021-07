Lezzi: “È gravissima la dichiarazione di Renzi in cui afferma che il reddito di cittadinanza è voto clientelare”

È gravissima la dichiarazione di Renzi in cui afferma che “il reddito di cittadinanza è voto clientelare”.

Il voto clientelare si denuncia in Procura perché consiste nella promessa, da parte del politico di turno, di favori in cambio del voto.

Il Reddito di Cittadinanza è, invece, una legge dello Stato che, contrariamente al reato di scambio elettorale, restituisce dignità. Renzi accusa le persone in difficoltà, vale a dire i percettori del Reddito, di essere complici di reati.

È un’affermazione gravissima

Il voto di scambio è una pratica ignobile usata spesso dai politici e Renzi dovrebbe andarsi a rivedere quanti di essi, anche nel suo partito, sono perseguiti dalla magistratura proprio per questo reato.

Cosa devono fare e dire ancora per convincersi che con queste persone non si deve governare?



