Di Battista: “Oltretutto Berlusconi è attualmente indagato dalla Procura di Firenze per le stragi del 1993”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Mi ero ripromesso – per una serie di ragioni – di non scrivere più nulla su Berlusconi. Ma dato che in molti nell’attuale Parlamento stanno pensando ad una sua possibile elezione a Presidente della Repubblica (Renzi-Salvini-Meloni-Frattaglie Berlusconiane sono, ormai, diventati un asse) credo sia doveroso che tutti gli italiani leggano queste parole.

“Grazie all’opera di intermediazione svolta da Dell’Utri, veniva raggiunto un accordo che prevedeva la corresponsione, da parte di Silvio Berlusconi, di rilevanti somme di denaro in cambio della protezione a lui accordata da parte di “cosa nostra” palermitana. Tale accordo era fonte di reciproco vantaggio per le parti: per Silvio Berlusconi esso consisteva nella protezione complessiva sia sul versante personale che su quello economico; per la consorteria mafiosa si traduceva, invece, nel conseguimento di rilevanti profitti di natura patrimoniale”.