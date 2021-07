Fratoianni: “La destra sta dalla parte di un sanguinario dittatore”

Oggi #Salvini ha incontrato l’ambasciatore turco per parlare di migranti, Libia, cultura e commercio. Chissà cosa si sono detti e quanto si sono trovati d’accordo.

Noi invece eravamo alla #Camera dei deputati per la conferenza stampa “Difendere il Kurdistan”, denunciando la violenza e l’oppressione sistematica che il popolo curdo sta subendo dal regime turco.

Perché la Turchia di #Erdogan è una dittatura

È quel paese che riceve miliardi per tenere fuori dall’Europa migliaia e migliaia di uomini, donne e bambini disperati in cerca di protezione.

Quel paese che ha stracciato la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e ogni giorno calpesta i diritti e la dignità delle minoranze.

La #destra sta dalla parte di un sanguinario dittatore, che non si fa scrupoli a bombardare civili indifesi.

Noi dalla parte del popolo curdo, oppresso da decenni di violenze e di colpevole collusione dell’occidente.

Insomma, trovate le differenze.

Tempo fa il Presidente #Draghi ha definito Erdogan un dittatore. Bene.

Ora però è il momento di andare oltre. Non possiamo continuare ad intrattenere rapporti economici e commerciali con il regime turco e il Parlamento Europeo deve prendere posizione sulle azioni di guerra turche in #Kurdistan.



