Roma, la trattoria “La Vignarola” chiude a causa dei rifiuti in strada

A Roma nel quartiere di Torre Maura, la trattoria La Vignarola è stata costretta a sospendere il servizio al chiuso e all’aperto per i miasmi che provengono dall’immondizia non raccolta dai cassonetti. Barbara Grandi, titolare della trattoria La Vignarola, ha spiegato la situazione ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Le dichiarazioni della titolare Barbara Grandi

“Ho deciso di chiudere la mia attività, ma non perché i clienti non vengano, ma perché sono io che mi vergogno a farli mangiare in una situazione del genere –ha affermato la signora Grandi-. Ho chiuso per rispetto dei miei clienti. Io non uso prodotti surgelati, non servo cose precotte, ho una linea proprio per coccolare il cliente e far assaporare i prodotti di tutta Italia perché io sono di Roma e il mio socio è del nord.

Ho una coscienza e i miei clienti in questo scempio non li faccio mangiare. Ho aperto tre anni fa, dopo un anno di pandemia sono incasinata anche io a livello economico, ma è una questione di rispetto nei confronti del cliente. Ho fatto una ventina di esposti da quando ho aperto, non ce l’ho né con gli operatori né con chi lavora, ce l’ho con la politica che non dà una risposta a tutto questo schifo. Sono incazzata perché pago e voglio un servizio. Non è possibile che nella capitale d’Italia ci siano ancora i cassonetti in strada. Dopo la mia protesta rilanciata dai giornali sono venuti due consiglieri ma li ho cacciati via, perché non faccio campagna elettorale per nessuno”.

Fonte Radio Cusano Campus