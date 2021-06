Perché usare il nastro personalizzato per promuovere il brand

Quando si tratta di pensare a operazioni di branding in grado di lanciare o affermare un’azienda nel mercato di riferimento entrano in gioco molte idee e opzioni distinte, ciascuna delle quali punta sulla personalizzazione e l’ottenimento dell’effetto wow da parte del cliente. In che modo? Anche da un punto di vista visivo e dunque di presentazione del prodotto – acquistato in un negozio fisico oppure spedito tramite e commerce – ci vuole una certa programmazione. E’ bene quindi ricorrere a una serie di artifici scenici e di gusto capaci di stabilire un ponte emotivo con il destinatario finale dell’oggetto. La scelta di utilizzare per esempio un nastro stampato con il logo dell’azienda per chiudere gli involucri contenenti i prodotti, permette di aggiungere all’insieme un tocco di professionalità extra.

Come progettare il nastro per comporre le confezioni

Per la creazione di un simile supporto la cosa migliore da fare sarà rivolgersi ai portali di specialisti come etichettanome.it, in modo da ricevere velocemente il nastro stampato con il logo aziendale e portare a termine le operazioni di composizione. Mostrare al cliente una certa cura in relazione alla presentazione dei propri prodotti, consente all’azienda di differenziarsi dai suoi competitor imprimendo una spinta decisa nel senso di professionalità e affidabilità. Quello che può sembrare un semplice ‘tocco finale’ come l’impiego del nastro stampato con il logo, sarà tra le prime cose che il cliente noterà quando terrà il prodotto ancora incartato tra le mani. L’aspetto dell’involucro potrà migliorare grazie alla presenza di un simile accessorio, facendo ancor più salire l’impazienza di scartare tutto e alimentando a dismisura la curiosità.

I vantaggi offerti lato marketing dall’impiego del nastro con loghi e scritte

Sono molti i vantaggi in ambito operativo e di marketing che possono essere ottenuti ricorrendo alla chiusura con il nastro personalizzato. Per prima cosa vi è un surplus di serietà che viene trasmesso al destinatario dell’oggetto, in più si va a incrementare la brand awareness – ovvero il livello di riconoscibilità da parte delle persone – mettendo in mostra il logo, meglio se provvisto di frasi e scritte ad hoc. Le persone infatti potranno sempre identificare l’oggetto mettendolo in connessione – grazie alla presenza del nastro – con l’azienda di riferimento. Il nastro personalizzato rappresenta anche un sigillo di garanzia, specie quando fissato con colla a caldo oppure ceralacca (sarà indicatore del fatto che la confezione non è stata manomessa).

Si potrà ad esempio scegliere di inserire il nastro personalizzato anche all’interno della confezione, in modo tale da guarnire l’oggetto – magari avvolto da un giro di carta velina – che si presenterà agli occhi del destinatario o del cliente in tutta la sua perfezione. Il nastro si offrirà quale naturale elemento di raccordo tra gli altri supporti chiave in relazione al prodotto, anch’essi personalizzabili, in primis il cartellino così come anche l’etichetta con le info relative al tessuto. L’innalzamento del livello di soddisfazione che potrà essere raggiunto dall’utente è la guida che ispira ogni singolo passaggio e strategia di branding.