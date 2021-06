Marras (Fir): “Molti ristoratori cercano personale ma vogliono pagarlo poco”

Glauco Marras, presidente Fir (Federazione italiana della ristorazione) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Secondo lo chef di Frascati Jacopo Ricci non si trovano lavoratori perché si offrono paghe basse

“Concordo pienamente con Ricci –ha affermato Marras-. Io ho tantissime richieste di ristoratori che chiedono personale, ma tutti dicono: in un momento di crisi bisognerebbe che i lavoratori ci venissero incontro. Io invece dico di no perché il lavoratore va pagato il giusto. E’ una situazione che deve finire, è vero che l’Italia è spaccata dalle tasse, ma il giusto deve essere dato a tutti, soprattutto a chi se lo merita. Questa è una situazione che va affrontata a livello governativo, insieme ai ristoratori, il governo finora non ci è venuto incontro.

Abbiamo parlato con i vari ministri chiedendo l’abbassamento del costo del lavoro sia per l’azienda che sui dipendenti, se vogliamo rimettere in moto l’economia dobbiamo necessariamente fare questo. Altrimenti ci ritroveremo sempre a far lavorare solo stranieri che accettano di non essere messi in regola con i contributi pagati perché dopo qualche anno andranno via dall’Italia e non gli interessa la pensione. Il costo del lavoro di un extracomunitario è minore rispetto a quello di un italiano, per assumere un italiano a 1500 euro devo pagare il 110% allo Stato, se assumo un extracomunitario mi costa il 30%. E’ qui che bisogna intervenire”.

