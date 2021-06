Ddl Zan, Magi a iNews24.it: “Grave che la Chiesa evochi il Concordato, ma il vero scandalo è l’otto per mille”

“La presa di posizione del Vaticano mi sembra molto grave e visto che si evoca addirittura la convocazione della Commissione paritetica prevista dal Concordato, io a questo punto rilancerei ponendo invece l’attenzione su un altro grande tema: quello dell’otto per mille. Uno scandalo vero e proprio che corrisponde ad un’ erogazione di oltre un miliardo di euro l’anno, con un meccanismo che la stessa Corte dei Conti italiana ha riconosciuto essere non trasparente e in violazione della volontà dei cittadini”.

Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24.it il deputato di +Europa, Riccardo Magi, che ha poi proseguito: “Si tratta di una posizione a mio avviso inaccettabile, perché al di là della legge- che ho votato anche se penso si potesse scrivere meglio- il tema in questo caso è l’ingerenza del Vaticano in una questione legislativa dello Stato italiano. Serve assolutamente una seria riflessione su cosa significhi oggi la parola ‘laicità’ , anche perché mi sembra che gran parte della politica che normalmente è affamata di consenso, quando si parla di certi temi, abbia invece paura di schierarsi in contrapposizione con il Vaticano e abbia la tendenza ad abbassare un po’ troppo la testa”. Sulla polemica relativa alle scuole cattoliche che non potrebbero esimersi dal partecipare alla costruzione della Gionata nazionale contro l’omotransfobia, Magi ha commentato: “Francamente mi allarma non poco che tutto ciò possa essere visto e percepito come una violazione della liberta di insegnamento. Davvero non riesco a vederla e anzi, mi sembra una lettura molto stiracchiata.

Lo trovo incomprensibile, pretestuoso e molto grave”. Sui motivi che hanno spinto il Vaticano a chiedere la modifica del ddl Zan, Magi ha successivamente dichiarato: “Io credo che abbiano preso questa iniziativa perché, probabilmente, anche nella Chiesa ci sono diverse sensibilità rispetto a questo tema e ai passi in avanti fatti dal Vaticano e dai pontefici nei confronti dell’omosessualità. In generale nella Chiesa si tende spesso a dire che bisogna accettare, accogliere e perdonare; un’altra cosa però è dire che bisogna anche attivarsi per contrastare le discriminazioni.

E su questo punto, il Vaticano è ancora molto arretrato”. Sul futuro nell’iter parlamentare del ddl Zan, Magi ha poi concluso: “Spero che si riesca comunque ad andare avanti, perché nonostante gli errori commessi, da tutti, anche da parte del Partito democratico, la considero comunque una norma positiva. Ora, l’errore ulteriore che dovremmo evitare di commettere, e che invece mi pare si stia verificando, è proprio quello di ripensarci e tornare indietro”

