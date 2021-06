Fiumicino, oggi vaccinazioni per la fascia 12/16 anni anche senza prenotazione

Continua la campagna di vaccinazioni nel comune di Fiumicino e in tutta le Regione Lazio per la copertura contro il coronavirus.

Proprio nel comune di Fiumicino

Proprio nel comune di Fiumicino presso il centro vaccinale in Via Coni Zugna, oggi c’è la possibilità per i giovanissimi nella fascia di età compresa tra 12 e 16 anni di accedere alla vaccinazione anche senza l’appuntamento prenotato.

La prassi da seguire è semplice, basta presentarsi presso la struttura entro le ore 18:00. Ovviamente è importante che l’utente non abbia fatto nessuna vaccinazione nei venti giorni precedenti come ad esempio quello per il papilloma virus.

Un’ occasione da non perdere per arrivare a quell’immunità di gregge che è di fondamentale importanza per arginare la pandemia che ha messo in ginocchio l’intera popolazione mondiale.