Papa Francesco ai diaconi: “Né mezzi preti né chierichetti di lusso, ma servi umili”

Non “mezzi preti” o preti di second’ordine, ma “bravi sposi e bravi padri” e soprattutto servitori “premurosi” e “umili”, perché “è triste vedere un diacono che vuole mettersi al centro del mondo”. È il ritratto che Papa Francesco delinea dei diaconi, ricordando il Concilio che ha rivalutato queste figure quali ministri “dediti al servizio” del popolo di Dio. Ed è proprio il servizio il mandato che il Papa affida ai diaconi permanenti della Diocesi di Roma, ricevuti in udienza stamattina nell’Aula delle Benedizioni. Un’udienza dal tono familiare, aperta con i saluti alle famiglie presenti: Francesco stringe le mani dei partecipanti assiepati dietro le transenne, scherza con i bambini, benedice i neonati, e accarezza la moglie di un diacono in sedia a rotelle.

La tradizione delle diaconie

A inizio udienza, dopo i saluti del cardinale vicario Angelo De Donatis, il Papa saluta Giustino Trincia, diacono nominato ieri come nuovo direttore della Caritas diocesana al posto di “don Ben”, il sacerdote romeno Benoni Ambarus, che Francesco a marzo aveva scelto a sua volta vescovo ausiliare di Roma. “Penso che con te crescerà perché sei il doppio di statura di don Ben!”, scherza il Papa. Con affetto, saluta anche Andrea Sartori, 49 anni, anch’egli diacono al quale tre anni fa è stata affidata la parrocchia di San Stanislao, nella zona periferica di Cinecittà, nella cui canonica vive con la moglie Laura e i quattro figli. Un’“antica consuetudine”, dice il Papa, quella di “affidare una chiesa a un diacono perché diventi una Diaconia”. A queste antiche tradizioni risalenti alle radici della Chiesa di Roma bisogna attingere, raccomanda: “Non penso soltanto a San Lorenzo, ma anche alla scelta di dare vita alle diaconie”.

Il diaconato aiuta a superare la piaga del clericalismo

Papa Francesco si sofferma poi sul ministero del diacono: “La via maestra da percorrere è quella indicata dal Concilio Vaticano II”, in particolare la Lumen gentium che spiega che ai diaconi “vengono imposte le mani non per il sacerdozio ma per il servizio”. Una differenza “non di poco conto”, rileva il Papa, perché il diaconato – precedentemente ridotto a un ordine di passaggio verso il sacerdozio – “riacquista così il suo posto e la sua specificità”. E questo “aiuta a superare la piaga del clericalismo, che pone una casta di sacerdoti ‘sopra’ il Popolo di Dio”.

Fonte: vaticannews.it





