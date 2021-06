Di Battista: “Esattamente 5 anni fa veniva eletta Sindaco di Roma questa giovane donna capace, perbene e soprattutto tosta”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Anche oggi Virginia è il principale bersaglio di tutta la classe politica italiana, da destra a sinistra passando per i democristiani (capaci di infinite trasformazioni per non morire). Salvini l’ha presa di mira sapendo che attaccando la Raggi avrebbe avuto massima copertura mediatica e ormai se non va sui giornali non si sente vivo. Zingaretti infanga mentendo ed è mera auto-conservazione la sua. Sa di avere immense responsabilità sulla gestione dei rifiuti del Lazio e di Roma e per questo abbaia consapevole che il 90% delle redazioni dei giornali attendono ansiose i suoi latrati per trasformarli in vangeli contemporanei. In pochi, e dico seriamente, avrebbero resistito a tutto questo. Virginia resiste, fa finta di porgere l’altra guancia e lavora. Lavora, lavora. Da anni si attendeva una tale trasparenza e pulizia negli appalti. Da anni si sognava un sindaco capace di mettersi di traverso davanti ai Malagò, ai Montezemolo ed ai Caltagirone.