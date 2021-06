Raggi: “Un investimento illuminato, che punta a un turismo lento, responsabile, di qualità”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Un investimento illuminato, che punta a un turismo “lento”, responsabile, di qualità, per ripartire tutti insieme, con ricadute sui territori che creino sviluppo e occupazione, priorità assolute di questo periodo.

Nella Capitale, in questi anni, abbiamo lavorato in questa direzione, valorizzando un turismo sostenibile, che possa rappresentare un’opportunità di rilancio concreta per gli operatori dell’accoglienza e per tutto il comparto.

Il nome scelto per questo Treno mi piace molto. La “Dolce Vita” fa pensare subito alla nostra meravigliosa città, e sono orgogliosa che il viaggio avrà inizio proprio da Roma, la Capitale di tutti gli italiani.