La Pietra: “Gli elettori decideranno il leader del centrodestra, ora l’obiettivo è superare il centrosinistra”

“Il nostro antagonista non è mai stata la Lega di Salvini, ma il centrosinistra. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di superare Pd e Movimento cinque stelle, e finalmente possiamo dire che ci stiamo riuscendo. Stiamo facendo semplicemente ciò che gli elettori si aspettano da noi, ma posso garantire che da parte nostra nei confronti della Lega non c’è alcuna rincorsa”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24.it il senatore di FDI, Patrizio La Pietra.

Le parole di La Pietra

“Io credo che quando si cresce, lo si fa tutti insieme. Quello che però deve essere chiaro è che FDI non sta facendo nessuna competizione con la Lega, e lo stesso vale per Giorgia Meloni nei confronti di Salvini. Per noi quello che conta è esclusivamente il parere degli elettori e saranno loro a decidere quale sarà il leader che assumerà la guida del centrodestra. Il nostro obiettivo fino ad allora, è, e resta, quello di battere il centrosinistra e di restituire finalmente una vera speranza a questo Paese”.

Ancora sulla costante crescita di FDI nei sondaggi, La Pietra ha poi dichiarato: “Quello di FDI è un risultato dovuto al lavoro che Giorgia Meloni, cosi come tutto il partito sta portando avanti da tempo, entrando sempre nel merito delle questioni, non facendo propaganda elettorale, ma andando sempre a toccare quella che è “la ciccia” delle situazioni reali e dei problemi del Paese. Lo facciamo presentando delle proposte responsabili e lavorando in maniera patriottica all’interno delle istituzioni, votando tutto ciò che riteniamo favorevole all’interesse degli italiani e opponendoci a ciò che invece non riteniamo sia utile”.

Sulla proposta di Tajani, di unire le varie anime del centrodestra in un partito unico, La pietra ha poi concluso: “Si tratta di una proposta che non ci scalda per niente e non ci interessa. Siamo fermamente convinti che le differenze che ci sono tra i partiti di centrodestra siano in realtà un valore aggiunto per l’intera coalizione, motivo per cui l’idea di annacquarle in una federazione o in un partito unico sarebbe un grave errore. Stiamo già dimostrando in molte città, province e regioni di saper governare bene insieme, ognuno con le proprie specificità e sensibilità”