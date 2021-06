Gallinella: “Ammortizzatori sociali in riforma di Governo”

Il deputato Filippo Gallinella, presidente della commissione Agricoltura e relatore della proposta di legge contenente ‘Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, nonché Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore’ parla della sua proposta di legge.

La nota del deputato Gallinella

“Il Governo, per il tramite del ministro del Lavoro Andrea Orlando, ha promesso davanti all’Aula di Montecitorio che i pescatori potranno beneficiare finalmente di ammortizzatori sociali stabili grazie alla riforma del sistema previdenziale su cui sta lavorando.

Augurandomi che si passi a breve dalle parole ai fatti – prosegue – siamo disposti a fare un passo indietro e a lasciar lavorare l’Esecutivo Draghi per quella che rappresenta una riforma storica, molto attesa dal comparto della pesca italiana.

Seppur senza una parte essenziale del provvedimento, non appena giungerà la relazione tecnica dalla commissione Bilancio, punteremo ad approvare la proposta di legge del MoVimento 5 Stelle, a prima firma del collega Giuseppe L’Abbate, che ci permette di intervenire su molti altri argomenti sentiti dal settore.

Saremo vigili affinché si giunga presto ad una concreta risoluzione per gli ammortizzatori sociali per il settore ittico, una battaglia che portiamo avanti sin dal nostro ingresso in Parlamento”.