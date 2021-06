Collot, PaP: “Continuano i tentativi di buttare in mezzo alla strada chi non riesce più a pagare l’affitto”

Nonostante la pandemia e la crisi economica, nonostante il blocco degli sfratti continuano i tentativi di buttare in mezzo alla strada chi non riesce più a pagare l’affitto.

Stamattina all’alba infatti siamo stati al picchetto antisfratto organizzato da Asia-Usb Bologna in Via degli Ortolani. Un picchetto che nonostante l’arrivo della celere e dei Carabinieri, grazie alla mobilitazione dell’inquilino, del sindacato e dei solidali, ha ottenuto un rinvio di 15 giorni e la promessa da parte di Acer di assegnare alla famiglia un alloggio prima di quella data.

Aspetto paradossale

Sì, perchè l’aspetto paradossale è che l’inquilino ha già ottenuto l’assegnazione di una casa popolare a cui non può ancora accedere perchè Acer non si è ancora deciso a terminare la procedura per l’assegnazione.

Questa è la città di cui nessuno parla, una città in cui 5000 famiglie sono a rischio sfratto e almeno 1000 appartamenti pubblici vuoti, una città in cui i problemi sociali vengono gestiti come problemi di ordine pubblico e in cui le istituzioni proteggono gli interessi di palazzinari e speculatori al posto di tutelare gli interessi delle classi popolari.



