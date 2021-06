Fratoianni: “E la chiamano ripresa?”

200.000 nuovi contratti precari (un’esplosione) 3.5 milioni e mezzo di contratti part-time (più della metà involontario).

E tutto questo con fiumi di danaro pubblico, preso dalle nostre tasse, più quelli che arriveranno con il #PNRR.

E la chiamano ripresa?

Ma non avevamo detto “mai più come prima” dopo la pandemia?

Ma non dovevamo costruire l’Italia del futuro, quella con l’innovazione tecnologica e il lavoro di qualità e ben pagato?

Ma che… La crisi la pagano i soliti due volte: con le tasse che poi finanziano precarietà e finiscono dritte nelle tasche di chi fa profitto.



