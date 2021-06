Papa Francesco: “Il domani è dei bambini che noi proteggiamo oggi”

“I bambini sono il futuro della famiglia umana: a tutti noi spetta il compito di favorirne la crescita, la salute e la serenità”. Con questo tweet sul suo account @Pontifex, Papa Francesco ha ricordato la giornata internazionale contro il lavoro minorile che si celebra oggi in tutto il mondo. In quello che le Nazioni Unite hanno stabilito essere l’anno dedicato a combattere questo fenomeno, il 2021, sono infatti 160 milioni i minori che passano le loro giornate lavorando invece di andare a scuola e vivere la loro infanzia con gioia.

Gli appelli di Francesco

“Tanta gente invece di farli giocare li fa schiavi: è una piaga questa. Una fanciullezza serena permette ai bambini di guardare con fiducia verso la vita e il domani. Guai a chi soffoca in loro lo slancio gioioso della speranza”, aveva detto il Papa già nel 2013, durante il suo primo anno di Pontificato. “Faccio appello alle istituzioni affinché pongano in essere ogni sforzo per proteggere i minori, colmando le lacune economiche e sociali che stanno alla base della dinamica distorta nella quale essi sono purtroppo coinvolti”, aveva ribadito a ridosso della giornata contro il lavoro minorile dello scorso anno.

Il valore di una società si misura da come si trattano i bambini

“Noi crediamo che i bambini non sono solo il futuro, ma sono il presente, perché il modo con cui ci poniamo di fronte a queste persone ci manifesta già che tipo di società siamo, che tipo di adulti siamo”, spiega a Vatican News suor Rumita Borja, consigliera generale della pastorale giovanile dell’istituto missionario delle figlie di Maria Ausiliatrice. Certamente Il lavoro, aggiunge, “è espressione della persona e deve essere presente nella formazione, però quando diventa sfruttamento, ed è il caso del lavoro minorile, va al di là delle forze e delle capacità delle persone. E questo impedisce altri diritti dei bambini, come quello all’istruzione, al gioco. Noi crediamo che è molto importante favorire lo sviluppo armonico della persona quindi ci deve essere anche posto per attività come il gioco, la danza, la musica e il teatro”. “Quando c’è lo sfruttamento minorile”, spiega, “queste cose non hanno più spazio perché tutto il tempo è impiegato a produrre, perché il lavoro minorile è solo finalizzato al produrre. Non è la crescita del bambino o della bambina, ma dell’economia”.

Fonte: vaticannews.it



var url181364 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=181364”;

var snippet181364 = httpGetSync(url181364);

document.write(snippet181364);