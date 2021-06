Raggi: “Roma riparte dalla cultura”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Roma riparte dalla cultura. Anche quest’anno torna l’Estate Romana: un segnale importante per la ripresa, un appuntamento per tornare a stare insieme e sostenere le attività del settore.

Ieri, nella stupenda cornice della Casa del Cinema a Villa Borghese, abbiamo presentato un calendario ricco di appuntamenti con i progetti del bando e con il programma delle istituzioni culturali cittadine. Sono 65 i progetti per il 2021, con attività in tutti i Municipi per uno stanziamento di 1 milione e 750mila euro.

Inoltre abbiamo pubblicato e stiamo per pubblicare nuovi avvisi pubblici

Roma riparte da qui: dalla musica, dal cinema, dagli spettacoli dal vivo. Penso alla bellissima stagione che abbiamo presentato questa settimana del Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, alla stagione estiva del Teatro dell’Opera al Circo Massimo e alle nuove sale di lettura all’aperto delle Biblioteche.

Vogliamo riconnetterci con i luoghi e le anime di questa città e spero che l’Estate Romana costituisca un momento di grande energia e coesione per tutti, cittadini e turisti.



