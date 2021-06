Novak Djokovic a caccia del secondo Roland Garros

Sono anni che il tennis mondiale è dominato da tre incredibili campioni e per quanto le nuove leve si affaccino a insidiarne il posto non accennano a farsi da parte.

Parliamo dell’inossidabile Federer, di Nadal e del più giovane, anche se non giovanissimo, dei tre: Novak Djokovic.

18 slam all’attivo a fronte dei 20 che hanno visto trionfatori proprio Nadal e Federer, il serbo ha un unico tallone di Achille, se così possiamo chiamarlo, la terra rossa. Con solo un Roland Garros nel suo palmares (tre finali perse), per Djokovic quest’anno potrebbe essere la volta buona per arrivare almeno alla doppietta. Non è il favorito, quel posto va di diritto a ogni edizione al campione assoluto del torneo, il maiorchino Nadal, che se dovesse aggiudicarsi questa edizione supererebbe per numero di slam vinti proprio il suo “nemico” storico, lo svizzero Federer, che purtroppo ha dovuto abbandonare la competizione per via di un problema fisico.

Le quote tennis quindi sono cambiate, ma come dicevamo vedono comunque lo spagnolo in testa, con 1.85 e subito dietro Djokovic, a 4.50. Sarebbe l’ennesima finale spettacolare tra due grandissimi che esprimono un gioco diverso ma che fanno scintille quando si incontrano. Djokovic vanta, tra slam e tornei, 76 successi in finale su 111 partite, ma Nadal ha vinto ben 13 titoli sulla terra di Francia (record assoluto) di cui l’ultimo proprio la scorsa edizione contro il serbo numero uno del mondo per 6-0, 6-2, 7-5 ed è stato capace di non lasciare nemmeno un set per strada. Non solo, il filotto di vittorie di Rafa dura ininterrottamente dal 2017. Un’impresa eccezionale, perché stopparlo sarà durissima.

Se Djokovic riuscisse a superare lo scoglio più duro si avvicinerebbe ai 20 slam detenuti dai suoi avversari, con una stagione di slam più vicini alle sue peculiarità ancora tutta da giocare e la possibilità di pareggiarli se non superarli. Novak è già uno dei più forti giocatori che il tennis abbia espresso, per alcuni, nonostante la bacheca non lo dimostri, è comunque il più forte, non fosse altro per aver battuto il record del maggior numero di settimane in cima alla classifica dell’Atp. Forse per il campione serbo la speranza segreta è non trovare il re del Roland Garros in finale, magari fermato prima per infortunio, com’è capitato nel 2016, l’anno della sua unica, storica vittoria, contro Andy Murray.