Non solo Berrettini, i tennisti italiani tra i grandi del mondo

Quando c’è di mezzo uno sport con una sfera, gli italiani sono sempre pronti a seguire l’evento con passione. Che sia di dimensioni più grandi, come una palla da basket o il pallone da calcio, sia che sia più piccola come quella da golf o, ancor meglio, quella da tennis. Perché nonostante a volte appaia nascosto od offuscato, l’amore del Bel Paese per quest’ultimo è fortissimo da sempre. Sin dai tempi dei grandissimi Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, per arrivare a Corrado Barazzutti e ai giorni nostri. Il movimento tennistico italiano, poi, sta pian piano recuperando terreno su quello di altre nazioni, sia a livello maschile che femminile.

L’atleta che maggiormente ha regalato soddisfazioni all’Italia

Ovviamente se vogliamo citare l’atleta che maggiormente ha regalato soddisfazioni all’Italia negli ultimi anni quello è Matteo Berrettini. Classe 1996, il suo miglior posizionamento in classifica ATP lo ha raggiunto nel 2019, quando ha scalato la graduatoria fino all’ottavo posto, al termine di un’annata pressoché perfetta, conquistando ben 2 dei 3 titoli ATP World Tour 250 vinti in carriera. Per la precisione parliamo degli Hugarian Open e la Mercedes Cup. Inoltre, sempre nel 2019, ha raggiunto le ATP Finals, nelle quali ottiene la prima storica vittoria di un match, impresa mai riuscita prima a un tennista italiano.

Ma non c’è solo Berrettini. Dopo il romano, infatti, troviamo non troppo distante Fabio Fognini. Ad oggi occupa il 17esimo posto della graduatoria, ma anche lui nel 2019 ha potuto godere della migliore annata della propria carriera, riuscendo a posizionarsi nono nel ranking individuale, proprio subito dietro Berrettini. Un anno nel quale riesce a portare a casa il titolo prestigiosissimo sulla terra rossa dei Rolex Masters di Monte Carlo, battendo in finale il croato Dusan Lajovic in due set. Nel 2020, invece, Fognini è stato costretto a sottoporsi a un intervento a entrambe le caviglie, che ne hanno sicuramente inficiato il proseguo della stagione.

Posizioni di tutto rispetto, poi, sono occupate da Lorenzo Sonego e dall’astro nascente Jannik Sinner. Il primo è un classe 1995, che attualmente si attesta in 33esima posizione nella classifica ATP. Sonego è riuscito a conquistare nel 2019 il suo primo titolo ATP, negli Open di Turchia, mentre nel 2020 è giunto fino agli ottavi del Roland Garros esibendo sulla terra rossa francese un ottimo tennis. Sinner, invece, è giovanissimo, ha solo 19 anni, ma è già entrato nella top 40 dei tennisti mondiali essendo il più giovane giocatore italiano ad aver vinto il Nex Gen ATP Finals e un trofeo da professionista nell’era degli Open. Per la precisione lo ha conquistato a Sofia nel 2020, così come, sempre lo scorso anno, ha agguantato i quarti di finale del Roland Garros, dove viene eliminato dal vincitore di quell’edizione, Rafael Nadal. Il 2021 per Sinner potrebbe essere l’anno della maturazione definitiva, come si evince anche dalla lista dei pronostici sul tennis, e non a caso ha già trionfato nel torneo ATP di Melbourne del 2021.

Fanno parte della Top 100 anche Stefano Travaglia, che proprio insieme a Jannik Sinner è arrivato in finale all’ATP di Melbourne di quest’anno, e Salvatore Caruso, rispettivamente al 75esimo e al 76esimo posto della classifica ATP. Non troppo distante, poi, c’è Marco Cecchinato, in 79esima piazza, il cui risultato più importante, oltre 3 titoli ATP, è stato sicuramente la semifinale dei Roland Garros del 2018. Si attestano, infine, appena fuori dai migliori 100 tennisti del mondo Gianluca Mager, 101esimo, e Andreas Seppi al 107esimo posto.