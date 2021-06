Astrazeneca, Crisanti a iNews24.it: “Non capisco dove fosse il Cts quando hanno organizzato gli open day”

“Non voglio aggiungere polemiche a tutta questa situazione. Il vaccino Astrazeneca è sicuramente efficace e sicuro, ma siccome ci sono state delle complicazioni, e dato che ci sono delle alternative, è meglio evitarlo per i giovani”. Ai microfoni di iNews24.it Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, è polemico sulla decisione di organizzare gli open day del vaccino Astrazeneca rivolto ai giovani.

La morte della paziente diciottenne

La morte della paziente diciottenne del San Martino ha fatto tornare i dubbi su questo vaccino. Già nelle ore precedenti, il Cts stava valutando un eventuale cambio di strategia e la decisione è attesa a breve: “Non capisco. Si era già detto che Astrazeneca non sarebbe stato somministrato alle donne particolarmente giovani. Dov’era il Comitato tecnico-scientifico quando hanno cominciato a fare Astrazeneca ai ragazzi? Non capisco con quale criterio siano stati fatti gli open day e la cosa mi ha sorpreso”. Il professore ritiene che “Johnson & Johnson – che sembra dare meno problemi di Astrazeneca – è simile. Penso che, in via precauzionale, ai giovani dovrebbe essere somministrato Pfizer o Moderna”.

Inoltre un commento sull’approvazione del green pass, che faciliterà i viaggi all’estero e verso l’Italia: “Più il virus circola, più varianti si sviluppano. Nessun Paese ha ancora raggiunto l’immunità di gregge e non si sa ancora per quanto tempo duri la vaccinazione. Ma non metto in dubbio il green pass perché sicuramente le persone vaccinate si ammalano di meno e sono molto più protette. Il numero dei casi è sicuramente sottostimato perché si fanno pochi tamponi.

Penso che la vera cosa positiva è che i vaccini funzionano

Penso che la vera cosa positiva è che i vaccini funzionano e le terapie intensive sono in riduzione e questa è la cosa più importante. Chiaramente tutto ciò ha anche un valore politico e di stimolo all’economia”. Inoltre un intervento sulla Sicilia, dove tre comuni diventeranno zona rossa dall’11 giugno: “Non mi sorprende. Penso che i test in Italia sono talmente pochi che non riflettono la situazione reale e non mi sorprenderei se dovesse avvenire in altre città. Il virus si trasmette, basta guardare cosa sta succedendo in Inghilterra”.

