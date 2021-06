Granato, PaP: “Non è che manca la voglia di lavorare per colpa del RdC. Manca la voglia di far gli schiavi”

L’imprenditore Bruno Mongelli, titolare del lido balneare “Lo Scoglio” di Castellammare di Stabia (NA):

“È inutile lamentarsi che non c’è lavoro e non si dica che è sottopagato. La verità è che manca la voglia di lavorare”.

Lavoratore balneare X

“Ho lavorato 11 anni come portalettini a Varcaturo dalle 8:00 alle 19:00, media oraria 3,5€.

Ovviamente a nero.”

Pescara, i proprietari dei lidi “La Sirena” e “Venere” indagati perché, secondo il PM:

Costringevano 4 dipendenti a 12 ore al giorno nei fine settimana e nei giorni di maggior affluenza, senza alcun riposo settimanale, a lavorare anche se malati a seguito di infortunio, “approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”.

Retribuzioni non conformi ai contratti, senza ferie o riposi settimanali.

Non è che “manca la voglia di lavorare” per colpa del reddito di cittadinanza; manca la voglia di far gli schiavi per riempire le vostre tasche.



