Golden Gala Firenze

Giovedì 10 giugno il grande meeting di atletica leggera. Martedì 8 giugno l’evento lancio dedicato agli studenti fiorentini

Tutto pronto per il grande meeting di atletica leggera, il Golden Gala Pietro Mennea, che si svolgerà il 10 giugno all’Asics Firenze Marathon Stadium “Luigi Ridolfi” e che vedrà in ‘pista’ una parata di stelle di prima grandezza.

Società del territorio

L’evento sportivo sarà anticipato da un’iniziativa organizzata dalle società del territorio (Asics Firenze Marathon, Assi Giglio Rosso, Prosport Firenze, Atletica Castello) che vedrà protagonisti gli studenti. ‘Aspettando il Golden Gala corri, salta, lancia’ è rivolto infatti agli alunni della terza, quarta e quinta delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado che potranno partecipare in tre diverse discipline base: sprint 50/60 metri, salto in lungo a battuta libera e lancio del vortex.

L’appuntamento è per martedì 8 giugno al campo degli Assi Giglio Rosso (nel viale Michelangelo, alle 17.30), al campo scuola di Sorgane (in via Isonzo, alle 17.30), al ‘Bruno Betti di Soffiano (in via del Filarete, alle 17) e all’impianto del Cus Firenze (in via Vittoria della Rovere, alle 17). Fra i partecipati verranno anche estratti a sorte dei biglietti per assistere al Golden Gala.



var url179721 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=179721”;

var snippet179721 = httpGetSync(url179721);

document.write(snippet179721);