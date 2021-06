Fassina: “Mi dispiace il ritiro di Emiliano Monteverde dalle primarie per la presidenza del Municipio I”

Mi dispiace il ritiro di Emiliano Monteverde dalle “primarie” del centrosinistra per la presidenza del Municipio I di Roma. Venerdì scorso avevo condiviso il suo post con un grido di incoraggiamento ad andare avanti. Mi dispiace sul piano personale e politico. Emiliano è stato ed è un eccellente amministratore, un modello di buona politica: competente, appassionato, aperto all’ascolto e al confronto, efficace sul piano amministrativo.

Territorio lacerato

Nel I Municipio, un territorio lacerato da profonde contraddizioni, dove la ricchezza anche sfacciata convive con indifferenza con il degrado umano e sociale, Emiliano come Assessore alle Politiche Sociali della Presidente Alfonsi è stato sempre un punto di riferimento, capace di trovare o inventare soluzioni anche per i drammi umani più gravi. La sua presenza alle primarie era attesa e considerata naturale, anzi dovuta, da tantissime persone, ben oltre i confini politici del centrosinistra. Non a caso ha raccolto, senza un’organizzazione di partito a disposizione, oltre mille sottoscrizioni alla sua candidatura in pochi giorni. La sua uscita dalla corsa è una perdita, una ferita alla qualità della politica e al senso del meccanismo di selezione preliminare della classe dirigente affidato al voto degli elettori. Perché Emiliano era uno dei pochi, forse l’unico candidato fuori dal circuito consolidato del Pd, competitivo per il vertice di un Municipio. Attenzione, cari amici e compagni del Pd: a Roma, i rapporti di forza nel centrosinistra vi consentono di costruire le condizioni per “primarie” protette, blindate, sicure, sia per la scelta del candidato Sindaco, sia per la scelta di tanti Presidenti di Municipio: in sostanza, passaggi di ratifica di accordi interni.

Irritano

Così, però, le “primarie” non soltanto non servono, ma irritano quel popolo retoricamente invocato, minimizzano la partecipazione al voto e smorzano la fiducia nella politica e l’impegno per la sfida elettorale decisiva. Roma e l’Italia hanno bisogno di classi dirigenti forgiate sul campo, nella sana e trasparente lotta politica. Altrimenti, poi, la cooptazione autoreferenziale rende più difficile lo scontro con la destra e, anche in caso di vittoria, la qualità dei governi si riduce.

Un abbraccio fraterno a Emiliano. Dopo il tuo ritiro sono ancora più convinto della necessità di partecipare, il 20 Giugno, alla sfida per la scelta del candidato a #Sindaco di Roma.



