Bioparco, aperte le iscrizioni al centro estivo 2021

Sono aperte le iscrizioni al centro estivo del Bioparco, che quest’anno sarà attivo dal 14 giugno al 10 settembre, dal lunedì al venerdì, con orario 8.30 – 16.30.

Il centro estivo si rivolge ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 12 anni; le attività sono tutte all’aperto, i partecipanti sono divisi in micro gruppi. Parole d’ordine: divertimento in sicurezza, con estrema attenzione alle misure di prevenzione, senza rinunciare al gioco e allo svago. I tema di quest’anno è ‘Come in un quadro’: si prenderà spunto dalle opere d’arte più importanti per giocare con i personaggi e le storie racchiuse in ogni opera per intraprendere un viaggio alla scoperta degli animali del parco. I quadri, le sculture e gli elementi architettonici saranno di ispirazione anche per laboratori artistico-manuali, espressivi, esperienze naturalistiche e giochi sportivi.

Al termine di ogni settimana i bambini creeranno una rivista “La settimana enigmistica artistica” , completa di giochi, rompicapo e vignette ispirati alle scoperte effettuate durante la settimana.

Tutte le specifiche su: www.bioparco.it/centro-estivo/

Per iscrizioni e info: Associazione Il Flauto Magico, info@ilflautomagico.net

