Al Bioparco riprendono gli Atuxtu con gli animali

Dall’8 maggio, ogni sabato dalle ore 11.00 alle 15.00 riprende l’attività ‘Animali e pregiudizi’, l’a tu per tu con gli animali che consiste in speciali incontri ravvicinati, a cura dello staff Bioparco, con blatte soffianti, insetti stecco, rospi, furetto, e tiliqua dalla lingua azzurra, pitone reale. Animali che possono suscitare paura o ribrezzo, ma affascinanti e soprattutto indispensabili per l’equilibrio degli ecosistemi.

L’attività è compresa nel costo del biglietto ed è solo su prenotazione, da effettuare il giorno stesso all’ingresso, fino ad esaurimento posti.

Ogni giovedì e venerdì si svolgono inoltre tre appuntamenti con i pasti degli animali, a cura dei guardiani del Bioparco, per scoprire gli ingredienti del pranzo di questi animali: pasto dei lemuri, ore 11.30, pasto degli elefanti 12.30 e alle 15.45 quello dei pinguini del Capo.

Le attività sono incluse nel prezzo del biglietto Bioparco e si svolgono nel rispetto delle normative anti-covid.

LA VISITA AL BIOPARCO

L’acquisto del biglietto di ingresso si può effettuare on line (sito web bioparco.it) o presso le biglietterie. Per visitare il parco in sicurezza è obbligatorio per tutti – ad esclusione dei bimbi da zero a sei anni – essere muniti di mascherina; all’interno del parco il pubblico troverà tutte le indicazioni utili per la visita, come rispettare la distanza di sicurezza, evitare ogni forma di assembramento e non toccare balaustre e vetrate.

In questo delicato periodo il Bioparco, come molte altre strutture zoologiche, è in gravi difficoltà a causa delle chiusure covid. Per dare un supporto, i link per donare sono: http://www.bioparco.it/sostieni-il-bioparco/oppure adotta un animale: http://www.bioparco.it/adozioni/

INFO: www.bioparco.it – 06.3608211

ORARIO week end 9.30 – 19.00 (ingresso consentito fino alle ore 18.00)

Dal lun al ven: 9.30 – 18.00 (ingresso consentito fino alle ore 17.00)

TARIFFE

ingresso gratuito per bambini al di sotto di un metro

biglietto ridotto bambini fino a 10 anni: € 13.00

biglietto intero: € 16.00

EVITA LA CODA! I biglietti si possono acquistare anche on line sul sito web del bioparco.it: https://ecommerce.bioparco.it/it/shop/biglietti

Credit foto: Massimiliano Di Giovanni – Archivio Bioparco