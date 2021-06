Roma, Bioparco: domenica 20 giugno la visita guidata ‘Giraffa, un animale da record!’

In occasione della giornata internazionale della giraffa, domenica 20 giugno al Bioparco le famiglie potranno partecipare ad una coinvolgente visita guidata per scoprire tutte le particolarità e i segreti dell’animale più alto del mondo e delle altre specie che condividono con lei la savana africana.

Le visite guidate

Le visite guidate si svolgeranno dalle ore 11.30 alle 16.00, avranno la durata di circa 45’ e toccheranno, tra le altre, le aree rinoceronti, zebre, leoni, ippopotami, elefanti e ovviamente la casa delle giraffe, dove si trovano Dalia, Acacia e Magoma, i tre esemplari di giraffa reticolata del Bioparco. I record della giraffa sono tanti: l’altezza, il numero di vertebre che possiede, il peso del cuore o la lunghezza della lingua.

La giraffa è una specie minacciata di estinzione a causa della perdita e frammentazione dell’habitat e del bracconaggio. Il Bioparco di Roma partecipa alla conservazione della specie aderendo programma europeo di riproduzione in cattività denominato EEP(European Ex situ Project). Per adottare le giraffe del Bioparco http://www.bioparco.it/adozioni/adotta-una-giraffa/.

L’attività è compresa nel costo del biglietto ed è solo su prenotazione, da effettuare il giorno stesso all’ingresso, fino ad esaurimento posti.